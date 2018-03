नई दिल्ली। निदहास कप के फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 7000 रन पुरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज है उनसे पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाडी सुरेश रैना भी यह मुकाम हांसिल कर चुके हैं। भारतीय टीम के सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा यह मुकाम हांसिल करने वाले दुनिया के दसवें बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा के नाम 7030 रन हैं वहीं उनसे ऊपर भारतीय कप्तान विराट के नाम 7095 रन हैं और सबसे ऊपर बल्लेबाज सुरेश रैना 7378 रनो के साथ हैं। विश्व क्रिकेट में T20 प्रारूप में सबसे अधिक रन वेस्ट इंडीज के ताबड़तोड़ बल्लेबाज क्रिस गेले के नाम है। उन्होने अब तक 11,068 रन बनाए हैं।

आईपीएल और अंतराष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना हैं

IPL नजदीक है ऐसे में सबके ही T20 रन तेजी से बढ़ने की उम्मीद होगी। सुरेश रैना IPL में चेन्नई के लिए खेलेंगे वहीं विराट और रोहित अपनी-अपनी टीम बंगलुरु और मुंबई की कप्तानी करते नजर आएंगे। सुरेश रैना 8000 रनो के सबसे करीब है ऐसे में उस मुकाम तक सबसे पहले पहुंचने का मौका उन्ही के पास है। पिछले आईपीएल में सुरेश रैना गुजरात लायंस के कप्तान थे। सुरेश रैना 4540 रनो के साथ आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रैना आईपीएल में अपनी पुरानी टीम चेन्नई में लौट के काफी खुश होंगे और धोनी के नेतृत्व में खुल के खेलना चाहेंगे।

कोहली और रोहित क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं

विराट कोहली का कॅरियर औसत शानदार रहा है। टी20 इंटरनेशनल में उनका औसत 50 से ऊपर है जबकि टी20 क्रिकेट में उन्‍होंने 215 पारियों में 40.54 के औसत से रन बनाए हैं। उन्‍हें 8,000 रन पूरा करने के लिए 905 रनों की दरकार है। कोहली और रोहित, दोनों के पास इस मुकाम तक पहुंचने के लिए IPL एक शानदार मौका होगा। हालांकि 900 रन हासिल कर पाना जरा मुश्किल है, ऐसे में हो सकता है कि दोनों को और इंतजार करना पड़े। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने में कोहली और रोहित क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं । विराट के IPL में 4418 रन हैं वहीं रोहित के 4207 रन हैं।

इन बल्लेबाजों पर टिकी होगी IPL टीमों की किस्मत

तीनो ही बल्लेबाज अपनी-अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। ऐसे में तीनो की परफॉरमेंस पर टीम की भी परफॉरमेंस टिकी होगी। IPL में टॉप टेन बल्लेबाजों में सबसे अच्छा औसत, स्ट्राइक रेट और सबसे अधिक छक्के तीनो ही रिकॉर्ड जमैकन बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। टॉप टेन रन बनाने वाले बल्लेबाजों में गौतम गंभीर , डेविड वार्नर, रोबिन उथप्पा, क्रिस गेल, शिखर धवन , महेंद्र सिंह धोनी और एबी डिविलियर्स शामिल हैं।

Rohit Sharma completed another successful T20I series as skipper of #TeamIndia in the #NidahasTrophy, and didn't forget to break a few records along the way. 👏#CricketMeriJaan pic.twitter.com/1cupv8EuOf