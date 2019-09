रोहित शर्मा ने भीड़ में अपने खास फैंस को पहचाना, पास बुलाकर करवाया डांस

जमैका। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच टीम इंडिया ने 257 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत का वेस्टइंडीज टूर भी खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद टीम के खिलाड़ी मस्ती करते नजर आए। टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा भले ही एक भी मैच ना खेले हों, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद रोहित ने मैदान पर मस्ती जमकर की।

कैरिबियाई मूल के लोग भी निकले रोहित शर्मा के फैन

मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा फैंस के साथ मस्ती करते नजर आए। रोहित भले ही टेस्ट सीरीज में नहीं खेले, लेकिन उनके फैंस मैदान पर मौजूद थे और भी वेस्टइंडीज मूल के लोग रोहित शर्मा टीशर्ट पहनकर मैदान में मौजू थे। रोहित की फैन फॉलोइंग केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज में भी काफी बड़ी संख्या में है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को दूसरे टेस्ट में मिली जीत के बाद इसका बेहतरीन उदाहरण भी देखने को मिला।

रोहित ने फैंस से करवाया डांस

मैच खत्म होने के बाद रोहित ने अपने दो खास फैन्स से मिलने का समय निकाला। वो स्टैंड में भीड़ के बीच मौजूद अपने उन दो कैरेबियाई फैन्स के पास पहुंच गए, जो रोहित शर्मा के नाम और नंबर वाली टी20 जर्सी पहनकर भारत का सपोर्ट कर रहे थे। रोहित शर्मा ने अपने उन दो फैन्स को अपने पास बुलाया और उन्होंने रोहित के सामने बेहतरीन डांस भी करके दिखाया।

This is awesome from @ImRo45 when he randomly pulled out two of his loyal fans from the crowd in Jamaica🕺🕺 #TeamIndia 😁👌👌 pic.twitter.com/PqRV1xtjgH