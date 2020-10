टीम इंडिया से रोहित शर्मा को किया आउट, भड़के फैंस ने लगाई कोहली और शास्त्री की क्लास

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(BCCI)ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट की टीमों की घोषणा कर दी है। हैरत की बात यह है कि तीन महीने के इस लंबे दौरे से हिटमैन(Hitman)के नाम से फेमस रोहित शर्मा को बाहर रखा गया है। वजह बताई जा रही है उनका चोटिल होना, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान होने से पहले रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस करते नजर आए। वहीं दूसरी और मयंक अग्रवाल टीम में हैं, जो चोट की वजह से किंग्स इलेवन पंजाब के दो मैचों में नहीं खेले हैं।

BCCI:- Rohit is not fit

MI:- Rohit is in the net



Even mayank is injurd but still he is in the squad

Rohit Sharma is in the nets still he is unfit??

Explain clearly @imVkohli

@BCCI #Hitman pic.twitter.com/YJmxgm9xiz