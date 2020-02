वेस्टइंडीज की टी-20 टीम में रसेल को मिली जगह, थामस और होप की भी वापसी

जमैका : विंडीज (Windies Cricket Team) और श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket Team) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज चल रही है। इसके बाद दो मैचों टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेली जानी है। इसके लिए विंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इस टीम में काफी लंबे समय बाद तेज गेंदबाजी हरफनमौला आंद्रे रसेल की वापसी हुई है।

शाई होप का शतक बेकार, रोमांचक वनडे में श्रीलंका ने विंडीज को दी एक विकेट से मात

ओशेन थामस को भी मिली टीम में जगह

विंडीज चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम में आंद्रे रसेल के अलावा तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस की भी वापसी कराई है। 31 साल के रसेल ने अपना आखिरी टी-20 मैच दो साल पहले 2018 में खेला था। वह 2019 के एकदिवसीय विश्व कप की विंडीज टीम में भ्ज्ञी शामिल थे। विश्व कप के दौरान ही पैर में चोट लग जाने के कारण वह टीम से बाहर हो गए थे। इसके बाद से वह विंडीज टीम से बाहर ही चल रहे थे। विंडीज के लिए 47 टी-20 मैच खेल चुके रसेल ने चोट से उबर कर अब टीम में वापसी की है।

वनडे में शानदार प्रदर्शन कर रहे होप को भी मिली जगह

श्रीलंका के खिलाफ चल रहे टी-20 सीरीज में शाई होप को भी जगह दी गई है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे तीन वनडे मैच की सीरीज के पहले मैच में शानदार शतक जड़ने का ईनाम मिला है। हालांकि इस मैच में विंडीज को एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में होप ने शतक लगाने के अलावा विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने चार कैच लपके थे। बता दें कि होप लंबे समय से वनडे में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

मेजबान श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 4 और दूसरा मैच 6 मार्च को पल्लेकल स्टेडियम में खेला जाएगा।

West Indies have named a 14-man squad for the #SLvWI T20I series, with a string of players returning from injury.



FULL SQUAD 👇 https://t.co/phNHJfyeXc