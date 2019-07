सौरव गांगुली के बयान पर बोले सचिन के दोस्त विनोद कांबली

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे टीम के चयन को लेकर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ( Sourav Ganguly ) ने सवाल उठाए थे। दादा ने शुबमन गिल और अजिक्य रहाणे को एकदिवसीय टीम में शामिल नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। सौरव गांगुली के बयान पर महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar ) के मित्र और पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ( vinod kambli ) की प्रतिक्रिया आई है। विनोद कांबली ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन को बिल्कुल सही बताया है।

फार्मेट के हिसाब से खिलाड़ी खिलाने से होगा फायदा

कभी भारत के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से गिने जाने वाले विनोद कांबली ने दादा के बयान पर कहा मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह हमें भी खिलाड़ियों को फार्मेट के हिसाब से टीम में खिलाना चाहिए। इससे खिलाड़ी कम चोटिल होंगे और टीम इंडिया के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की लंबी बेंचस्ट्रेंथ बन जाएगी।

पुजारा और रोहित शर्मा का दिया उदाहरण

अक्सर विवादों में रहने वाले कांबली ने इसके पीछे दलील दी कि इसी फार्मूेले के तहत चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के सफल बल्लेबाज माने जाते हैं। जबकि रोहित शर्मा को एकदिवसीय क्रिकेट का विशेषज्ञ खिलाड़ी माना जाता है।

