सचिन की वन वर्ल्ड ने युवराज की वन फैमिली को 4 विकेट से हराया, इरफान ने सिक्स जड़कर फिनिश किया मैच

Submitted by:

सचिन तेंदुलकर द्वारा अगुवाई की गई वन वर्ल्ड ने वन फैमिली कप में चार विकेट से युवराज सिंह की टीम को हराया। इस मैच में 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वन वर्ल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के अल्विरो पीटरसन की मदद से लक्ष्य का पीछा करते हुए 74 रनों की पारी खेली।

Sachin Tendulkar vs Yuvraj Singh One World One Family Cup: सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में वन वर्ल्ड ने 'वन वर्ल्ड वन फैमिली कप' में युवराज सिंह की वन फैमिली को चार विकेट से हरा दिया, जहां सात देशों के 24 दिग्गज खिलाड़ियों ने साई कृष्णन में खेले गए एकमात्र मैच में भाग लिया। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, वन वर्ल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के अल्विरो पीटरसन की 50 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी की मदद से जीत हासिल की।