सचिन ने वीडियो ट्वीट कर पूछा- बल्लेबाज आउट है या नहीं, विनोद कांबली ने कहा- राम जाने

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और कप्तान सचिन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar ) अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर लोगों से पूछा है कि अगर आप अंपायर होते तो आपका निर्णय होता। बल्लेबाज आउट है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या निर्णय दिया जाए।

इंग्लैंड के सेकंड डिवीजन लीग का है यह वीडियो

यह वीडियो इंग्लैंड के सेकंड डिवीजन क्रिकेट का है। इसमें गेंदबाज की गेंद पर गिल्ली निकलकर अपनी जगह छोड़ देती है, लेकिन वह दूसरे स्टंप पर जाकर अटक जाती है। नियम के अनुसार अगर गिल्ली नहीं गिरी तो बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जाता है, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। लेकिन अंपायर के इस फैसले से गेंदबाज संतुष्ट नहीं होता और वह अपनी नाराजगी जाहिर करता है। इसकी वजह यह है कि गिल्ली जरूर गिरी नहीं, लेकिन वह अपनी जगह छोड़ चुकी है। इसलिए सचिन तेंदुलकर ने यह वीडियो शेयर कर लिखा है- 'मेरे एक दोस्त ने यह वीडियो मेरे साथ शेयर किया है। यह बेहद असामान्य है। अगर आप अंपायर होते तो आपका निर्णय क्या होता?'

लोकपाल डीके जैन करेंगे महिला टीम के कोच की नियुक्ति की समीक्षा, पुरुष टीम के कोच पर भी फंस सकता है मामला

A friend shared this video with me. Found it very unusual! What would your decision be if you were the umpire? 🤔 pic.twitter.com/tJCtykEDL9

सवा छह लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो

यह वीडियो अब वायरल हो चुका है और सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ट्विटर हैंडल पर इसे अभी तक सवा छह लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसके व्यूज लगातार बढ़ती जा रही है।

टीम इंडिया के फील्डिंग कोच के लिए जोंटी रोड्स ने किया आवेदन, श्रीधर को मिलेगी चुनौती

According to me the batsman should be given out as the bail has moved from it's groove.



What the on field umpires were thinking? "RAM JAANE"😉