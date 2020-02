तेंदुलकर ने जीता लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवॉर्ड, 20 सालों का सर्वश्रेष्ठ पल

बर्लिन : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और 2011 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य तथा विश्व के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया है। टीम इंडिया 1983 में अपना पहला विश्व कप जीतने के 28 साल बाद 2011 में एक बार फिर एकदिवसीय क्रिकेट में विश्व कप विजेता बना था। यह सचिन का आखिरी विश्व कप था। इस जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने क्रिकेट के भगवान नाम से चर्चित सचिन को अपने कंधों पर उठा लिया था। इसी को लॉरियस ने बीते 20 सालों का सर्वश्रेष्ठ पल करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ (Steve Waugh) ने 46 साल के सचिन को यह अवॉर्ड सौंपा।

2003 में विश्व कप जीतने का टूट गया था सपना

सचिन तेंदुलकर का सपना था कि अपने करियर में उनके नाम एक विश्व कप भी हो। वह 2007 की टी-20 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा नहीं थे। वहीं 2003 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंची थी, लेकिन खिताबी भिड़ंत में रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सौरव गांगुली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को मात देकर सचिन का सपना तोड़ दिया था। सचिन विश्व कप की आस लेकर आखिरी बार 2011 विश्व कप में उतरे थे और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर सचिन का सपना पूरा किया था। इस विश्व कप की खास बात यह थी कि इस विश्व कप का फाइनल सचिन के घर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था।

Thank you all for the overwhelming love and support!



I dedicate this @LaureusSport award to India 🇮🇳, all my teammates, fans and well wishers in India and across the world who have always supported Indian cricket.#SportUnitesUs #Laureus20 #SportForGood pic.twitter.com/wiqx0D9e2E