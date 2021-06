पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल ले अपने क्रिकेट कॅरियर में कई मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जब उनका कॅरियर चरम पर था तो वह सफेद गेंद के प्रारूपों में रैंकिंग के शीर्ष पर थे। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऐसा काम किया है कि लोग उनका मजाक बना रहे हैं। दरअसल, हाल ही में सईद अजमल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ उन्होंने गलत अंग्रेजी बोली बल्कि गाली भी दे दी। गलत अंग्रेजी बोलने की वजह से उनका मजाक बनाया जा रहा है।

बैन पर पूछा सवाल इंटरव्यू में दी गाली

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने हाल ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उस्मान ने पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज सईद अजमल का अपने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू लिया। सईद अजमल की अंग्रेजी कमजोर है लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देने का फैसला लिया। इंटरव्यू के दौरान उस्मान ख्वाजा ने सईद अमजल से उनपर लगे बैन पर सवाल पूछा। इसके बाद अजमल आईसीसी पर बरस पड़े। वे बोलते—बोलते इतने जोश में आ गए कि उन्होंने गाली तक दे डाली।

Just woke up to watch @Realsaeedajmal interview explaining the dosra.

The best explanation of the dosra that couldn’t be explained by Saeed Ajmal. 😂 but I love you brother. I’m looking forward to hear the teesra explanation….. pic.twitter.com/GPan1Eupr8 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 16, 2021

This sounds funny because his English speaking skills are not good but he is actually speaking his heart out. I don’t find this interview funny. For the sake of retweet’s aisi tweets na karo bhai 🙄 — Umar Farooq (@asr_umar) June 17, 2021

He spoke in pakistans own Oxford English I guess 😂 — Vishal R (@rajrakhe) June 17, 2021

बैन पर अजमल ने दिया यह जवाब

सईद अजमल ने उन पर लगे बैन पर जवाब देते हुए कहा,'आईसीसी ने सीधे बैन लगा दिया और कहा कि कोई गेंदबाजी नहीं कर सकता। विज्ञान क्यों..., इसका क्या तुक है, वैज्ञानिक आदमी है, विज्ञान आदमी है।' इसके बाद सईद अजमल की गलत अंग्रेजी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ही ट्वीट कर सईद अजमल की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा कि वह सईद अजमल से दूसरा के बाद तीसरा का भी विवरण सुनना चाहेंगे।

अजमल ने लगाए आइसीसी पर आरोप

सईद अजमल एक बेहतरीन गेंदबाज रह चुके हैं। उन्हें खेलना बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होता था। अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर सईद अजमल ने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी परेशान किया था। अजमल ने वर्ष 2008 और 2015 के दौरान पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट, 113 एकदिवसीय और 64 टी-20 मैच खेले। बैन लगने के बाद सईद अजमल कई बार आईसीसी पर आरोप लगा चुके हैं कि आईसीसी ने उन्हें जानबूझकर बैन किया।