Sanjay Manjrekar को BCCI का झटका, IPL की कॉमेंट्री लिस्ट से हुए बाहर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ( Sanjay manjrekar ) को BCCI की ओर बड़ा झटका लगा है। लगता है अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कॉमेंट्री नहीं कर पाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( Board of Control for Cricket in India ) सात भारतीय कमेंटेटर्स के पैनल में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ( Former indian cricketer ) को जगह नहीं दी है। आपको बता दें कि 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहे IPL के 13वें सीजन का आगाज होने जा रहा है। संजय मांजरेकर 2008 से लगातार IPL में कमेंट्री करते आ रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब मांजरेकर IPL में कमेंट्री करते नजर नहीं आएंगे।

SCO की बैठक में शामिल हुए Rajnath Singh, Terrorism को लेकर Pakistan पर बोला हमला

बोर्ड पिछले कुछ समय से संजय मांजरेकर से नाराज

मीडिया रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ समय से संजय मांजरेकर से नाराज है। ऐसे संकेत तब मिले थे जब उनको लॉकडाउन से ठीक पहले मार्च में होने वाली घरेलू सीरीज के लिए भी कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद मांजरेकर ने बोर्ड की अपेक्स काउंसिल को मेल भेज कर आईपीएल कमेंट्री पैनल में बने रहने का अनुरोध किया था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने अपनी मेल में स्पष्ट लिखा था कि मुझे आपकी दिशा निर्देश फोलो करने में खुशी होगी, क्योंकि हम प्रोडक्शन की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि बीसीसीआई ने उनका निवेदन स्वीकार नहीं किया है।

Jammu-kashmir: बारामूला में सुरक्षाबलों ने मार गिराए 2 आतंकी ढेर, सेना का मेजर भी घायल

बीसीसीआई ने सात कॉमेंटेटर्स (IPL Commentators) के नाम फाइनल किए

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की कमेंट्री के लिए बीसीसीआई ने सात कॉमेंटेटर्स (IPL Commentators) के नाम फाइनल किए हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर सुनील गावसकर, लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन, मुरली कार्तिक, दीप दासगुप्ता, अंजुम चोपड़ा, रोहन गावसकर और हर्षा भोगले शामिल हैं। सभी कॉमेंटेटर्स 10 सितंबर को यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल, कॉमेंटेटर्स को दो पैनल में रखा गया है। एक पैनल को दुबई और शारजाह से तो दूसरा अबू धाबी में बेस होगा। गौरतलब है कि 1996 में रिटायरमेंट लेने के बाद मांजरेकर पिछले तीन विश्व कप और आईसीसी के सभी बड़े टूर्नामेंट के लिए कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा थे।

Covid-19: India में Corona Patients का आंकड़ा 39 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 84 हजार केस

कुछ सालों में मांजरेकर काफी विवादों में घिरे

आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में मांजरेकर काफी विवादों में घिरे रहे हैं। इनमें से रविंद्र जडेजा पर टिप्पणी करना और 2019 में कोलकाता में हुए गुलाबी गेंद टेस्ट के समय हर्षा भोगले के साथ बहस में उलझना प्रमुख हैं। जानकारी के अनुसार मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा को 'टुकड़ों में प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी' किया था जिसको लेकर वह काफी विवादों में आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारने का प्रयास भी किया था।