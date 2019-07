वर्ल्ड कप 2019: सरफराज अहमद ने उबासी वाली फोटो पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैंने कोई पाप कर दिया क्या

लंदन। वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) में बीते 16 जून को खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद मैदान पर उबासी लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। सरफराज अहमद की वो फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुई। भारत के हाथों पाकिस्तान की हुई शर्मनाक हार के बाद सरफराज अहमद को इस फोटो के जरिए खूब ट्रोल किया जा रहा था। पहली बार सरफराज ने अपनी इस तस्वीर को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये एक नॉर्मल सी बात थी, इसको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है।

इसे भी पढ़ें: वर्ल्ड कप 2019: बांग्लादेश को मैच से पहले लगा बड़ा झटका, इंटरव्यू के दौरान इस ऑलराउंडर के सिर में लगी गेंद

उबासी ही तो ली है, कोई पाप नहीं किया- सरफराज

विश्व कप 2019 में रविवार को पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से मात दे दी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सरफराज अहमद से जब उस तस्वीर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने सिर्फ जमाई (उबासी ली), कोई पाप तो नहीं किया, वैसे भी मैच रुकने के बाद मैंने उबासी ली थी, कई लोगों ने उस पर काफी व्यूज बटोरे हैं और पैसे बनाए हैं, अच्छी बात है, अगर कोई मेरी वजह से किसी को भला हो रहा है।'

sarfaraz ahmed "yawning is a normal thing to do, I didn't commit a sin. If people made money out of me yawning, that's a good thing" #CWC19 pic.twitter.com/aicexVuneP