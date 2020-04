Sachin Tendulkar Birthday : सहवाग ने दो तस्वीरों के जरिये खास अंदाज में दी मास्टर ब्लास्टर को बधाई

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को उनके 47वें जन्मदिन पर खास अपने अंदाज में बधाई दी है। नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान के सुल्तान से प्रसिद्ध सहवाग ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर कोविड-19 (Covid-19) के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों को भी नसीहत दी है।

दो तस्वीरें की शेयर

वीरेंद्र सहवाग ने मास्टर ब्लास्टर सचिन के जन्मदिन पर अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की है। इनमें से एक तस्वीर 2007 एकदिवसीय विश्व कप की है, जिसमें टीम इंडिया ग्रुप चरण में ही हारकर बाहर हो गई थी और दूसरी तस्वीर 2011 विश्व कप की है, जिसमें सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के सदस्यों के साथ विश्व कप जीत का जश्न मना रहे हैं।

सहवाग ने तस्वीरों के माध्यम से दिया संदेश

सहवाग ने इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से अपने प्रशंसकों को एक खास संदेश भी दिया है। उन्होंने तस्वीर शेयर कर लिखा है कि यह सच है कि जिस समय सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे, उस समय पूरा भारत थम-सा जाता था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के करियर की सबसे बड़ी सीख, इन दो तस्वीरों में समाई हैं। ऐसे मुश्किल समय में यह याद रखना और भी जरूरी है कि हर मुश्किल समय के बाद जीत मिलती है। हैप्पी बर्थडे सचिन'। 2007 विश्व कप में टीम इंडिया नॉकआउट तक भी नहीं पहुंच सकी थी। वहीं 2011 में टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी।

True that the great man could stop time in India when batting. But the biggest inspiration @sachin_rt Paaji’s career is summed up is in these two pictures. Much needed to remember especially in these difficult times that after every adversity comes victory #HappyBirthdaySachin 🙏🏼 pic.twitter.com/UODlDjbCEL