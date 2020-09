Lanka Premier League में खेलेंगे शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, ब्रावो, मुनाफ पटेल जैसे बड़े प्लेयरों की होगी नीलामी

नई दिल्ली। क्रिकेट का रोमांच यानी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरूआत इस साल सितंबर में होगा। कोरोना महामारी के कारण IPL के 13वें सीजन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। IPL की तरह ही श्रीलंका में भी इस साल से लंका प्रीमियर लीग की शुरूआत होने जा रही है।

इसमें दुनियाभर के 150 खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के पूर्व हरफनमौला शाहिद अफरीदी भी खेलेंगे। LPL के लिए एक अक्टूबर के खिलाड़ियों को नीलामी होगी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और डेरेन सैमी बांग्लादेश के स्टार हरफनमौला शाकिब-अल-हसन, वेस्टइंडीज के डैरेन ब्रावो, इंग्लैंड के रवि बोपारा और दक्षिण अफ्रीका के वेर्नोन फिलैंडर तथा कोलिन मुनरो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इन तमाम खिलाड़ियों की एक अक्तूबर को पहली लंका प्रीमियर लीग के लिए होने वाली नीलामी में बोली लगेगी। LPL में दो भारतीय क्रिकेटर भी शामिल होंगे। पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल के अलावा इसमें प्रवीण कुमार भी खेलेंगे।

बता दें कि एलपीएल के पहले सत्र में पांच टीमें होंगी। इस टूर्नामेंट का पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि आखिरी और फाइनल मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा। इससे पहले इस टूर्नामेंट की शुरूआत अगस्त में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया।

The much-awaited Lanka Premier League, a franchised based T20 league organized by SLC will be officially launched in Sri Lanka early November this year. The tournament is schedule to play from 14th November to 6th December - https://t.co/faFiVMG2u3 #LPLT20 #LPL #SLC #lka