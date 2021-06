विकेट नहीं मिला तो शाकिब अल हसन ने खोया अपना आपा, अंपायर से भिड़े, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन (shakib al hasan) दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। लेकिन वह गुस्सैल स्वभाव के हैं और कई बार मैदान पर अपना आप खो बैठते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने गुस्से में आकर ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की छवि खराब करने का काम किया है। दरअसल, ढाका प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2021 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और अभानी लिमिटेड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में शाकिब ने मैदान पर अपना आपा खो दिया है।

यह भी पढ़ें—श्रीलंका दौरे पर IPL-14 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों को मिला मौका, धवन को कमान

अंपायर ने ठुकराई एलपीडब्ल्यू की अपील

हुआ यूं कि शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में मुशफिकुर रहीम को चकमा दे दिया। मुशफिकुर रहीम, शाकिब की गेंद को खेलने से पूरी तरह चूक और गेंद उनके पैड पर जाकर लगी। शाकिब ने एलपीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर ने शाकिब की अपील को ठुकरा दिया।

शाकिब ने अंपायर को डराने की कोशिश की

मुशफिकुर रहीम को नॉटआउट नहीं दिए जाने के बाद शाकिब गुस्से में तेजी से अंपायर की तरफ ऐसे दौड़े जैसे वो अंपायर को मारने जा रहे हों। इसके बाद शाकिब ने तेजी से विकेट को लात मारी और अंपायर को डराने की कोशिश भी की। शाकिब का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ और उन्होंने विकेट को निकालकर फेंक दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगा रहा था कि मानो उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है।

यह भी पढ़ें—12वीं पास हैं कोहली और रोहित, जानिए अन्य क्रिकेटर्स हैं कितने पढ़े-लिखे

Shit Shakib..! You cannot do this. YOU CANNOT DO THIS. #DhakaLeague It’s a shame. pic.twitter.com/WPlO1cByZZ