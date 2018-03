टीम इंडिया का ये खिलाड़ी करता है लोकल ट्रेन में सफर, IPL में बिका था 2.60 करोड़ में

नई दिल्ली। आज के समय में टीम इंडिया में सेलेक्शन से पहले ही खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टेटस बदल जाता है। आज-कल रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं। वहीँ आईपीएल में खिलाड़ियों पर इतना धन बरसता है की कई खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति टीम इंडिया में सेलेक्ट होने से पहले ही बदल जाती है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खिलाडी ऐसा भी है जो अब भी लोकल ट्रैन में सफर करता है।

लोकल से करते है सफर

जी हां करीब 55 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके और दक्षिण अफ्रीका दौरे में भारतीय टीम के लिए तीन वनडे और दो टी-20 मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर अभी भी हमेशा की तरह लोकल ट्रेन से ही सफर करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस लौटे शार्दुल एयरपोर्ट से निकल कर सीधा अंधेरी रेलवे स्टेशन गए और वहां से उन्होंने पालघर तक जाने के लिए मुंबई लोकल ट्रेन ली। उनकी लोकल में सफर करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रही है।

Shardul Thakur got off the Emirates flight on his return from South Africa with the cricket team. He straight went to Andheri railway station and boarded a local Mumbai train to Palghar, just like he has almost his entire life. Such humility! pic.twitter.com/M7Z70tNExy