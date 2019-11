शेख हसीना और ममता बनर्जी ने घंटी बजाकर किया डे-नाइट टेस्ट का उद्धाटन, मिलीं खिलाड़ियों से

कोलकाता : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडेन गार्डेन्स स्टेडियम में शुक्रवार को शुरू हुए डे-नाइट टेस्ट मैच का उद्धाटन किया। इन दोनों ने घंटी बजाकर पिंक बॉल टेस्ट मैच का आगाज किया। इससे पहले ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया।

शुक्रवार को ही कोलकाता पहुंची शेख हसीना

शेख हसीना शुक्रवार को ही बांग्लादेश एयरलाइंस की एक विशेष विमान से कोलकाता पहुंची। उनके कोलकाता पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इसके बाद इडेन गार्डेन्स स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर टेस्ट मैच का आगाज किया।

Her Excellency Sheikh Hasina , Prime Minister of Bangladesh, @MamataOfficial, Honourable Chief Minister, West Bengal ring the bell at the iconic Eden Gardens.#PinkBallTest @Paytm #INDvBAN pic.twitter.com/a0e3Oh8Ygd