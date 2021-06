श्रीलंका दौरे के लिए हाल ही भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी अनुभवी ओपनर शिखर धवन को सौंपी गई है। धवन की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और तीन मैचों की टी20 खेलेगी। जल्द ही भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी। भुवनेश्वर कुमार को टीम का उपकप्तान चुना गया है। इस टीम में कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। साथ ही 5 नए खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। इनमें नीतीश राणा, देवदत्‍त पडिक्‍कल, ऋतुराज गायकवाड़, चेतन साकरिया और कृष्णप्पा गौतम शामिल हैं। हालांकि एक क्रिकेटर ऐसा भी है जो टीम में शामिल न किए जाने से दुखी है। इस क्रिकेटर का नाम शेल्डन जैक्सन है।

टीम में शामिल होने की उम्मीद थी

दरअसल, शेल्डन जैक्सन को उम्मीद थी कि श्रीलंका दौरे के लिए उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। हालांकि उन्हें इस मामले में निराशा ही हाथ लगी। टीम के ऐलान के बाद शेल्डन जैक्सन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द जाहिर किया है। टीम में न चुने जाने पर शेल्डन जैक्सन ने एक टूटे हुए दिल की इमोजी शेयर की। हालांकि बाद में उन्होंने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह क्रिकेट की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा,'सूर्य फिर उगेगा, मैं दोबारा ट्राई करूंगा।' वहीं फैंसे ने शेल्डन का सपोर्ट किया और उन्हें मजबूत रहने के लिए कहा। एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है।

