कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आगे आए शिखर धवन, दान किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने गुरुग्राम पुलिस को लोगों के बीच वितरण के लिए कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrators) दान दिए। गुरुग्राम पुलिस ने अपने दफ्तर में वितरण के पड़े इन कंसट्रेटर्स की एक तस्वीर ट्वीट की और साथ ही इसके लिए धवन को धन्यवाद कहा। गुडग़ांव पुलिस ने शुक्रवार देर रात अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'हमारे प्रतिबद्ध प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के लिए हम शिखर धवन के आभारी हैं।'

धवन ने जवाब में ट्वीट किया, ‘इस महामारी के माध्यम से अपने लोगों की सेवा करने के लिए आभारी हूं। मदद का छोटा सा प्रतीक! अपने लोगों और समाज की पूरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार। भारत इस महामारी के खिलाफ उठ खड़ा होगा और चमकेगा!'

धवन ने सभी को 'ईद मुबारक' की शुभकामनाएं देते हुए सभी से सुरक्षित रहने का अनुरोध किया। धवन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पृथ्वी शॉ के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक शानदार साझेदारी का आनंद ले रहे थे, जब तक कि बायो-बबल ब्रीच के कारण टूर्नामेंट स्थगित नहीं हो गया।

