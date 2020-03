देखें शिखर की 'थानेदारनी' को, किस तरह घर में चलाती हैं हुक्म, माधुरी दीक्षित को भी छोड़ा पीछे

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (CoronaVirus) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं। इसमें देश के तमाम दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस दौरान वह घर पर ही कुछ फन मोमेंट क्रियेट कर अपने-अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के 'गब्बर' ने भी किया है। लेकिन यह गब्बर शोले के अमजद खान की याद नहीं दिलाता, बल्कि 'थानेदार' फिल्म के संजय दत्त की याद दिलाता है। वह अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बने नजर आते हैं और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की पत्नी आएशा माधुरी दीक्षित की तरह उन पर हुक्म चलाती नजर आ रही हैं।

सच में शानदार अभिनेता हैं शिखर दंपती

जी हां, आपको ठीक याद आ रहा है। थानेदार फिल्म का ही है यह गाना- जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं...। इस गाने में माधुरी दीक्षित के सामने जैसे संजय दत्त भीगी बिल्ली बने नजर आते हैं और उनके हर हुक्म को अंजाम देते हैं। ठीक उसी तरह टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन अपनी पत्नी आयशा के हर फरमान को पूरा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे, वाह! क्या शानदार अभिनय किया है शिखर और आयशा ने। सच में आयशा कड़क थानेदारनी लगती है तो वहीं शिखर अपनी पत्नी के सामने उनकी घिग्घी बंधी नजर आती है।

ये करते नजर आ रहे हैं शिखर

शिखर धवन और उनकी पत्नी ने इस वीडियो में शानदार अभिनय किया है। इसमें वह बाथरूम साफ करते, कपड़े धोते नजर आ रहे हैं और परेशान अंदाज में बार-बार माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी आयशा शीशे के सामने तैयार हो रही हैं। फोन पर साथियों बात करती नजर आ रही हैं और शिखर धवन को हुक्म देती नजर आ रही हैं। वह बीच में डंडा उठाकर शिखर को धमकाती भी हैं।

Life after one week at home.

Reality hits hard 🤪 #AeshaDhawan @BoatNirvana #boAtheadStayINsane 🤙🏻 pic.twitter.com/ZTM2IhGV3c