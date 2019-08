शोएब अख्तर ने जोफ्रा आर्चर के व्यवहार पर जताई नाराजगी तो युवराज सिंह ने कर दिया ट्रॉल

नई दिल्ली : एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ( England cricket team ) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक बाउंसर ऑस्ट्रेलिया ( Australia cricket team ) के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के गर्दन पर लगी थी। चोटिल होने के बाद वह मैदान पर गिर पड़े थे, लेकिन आर्चर स्मिथ का हालचाल पूछने नहीं गए थे। इसकी आलोचना क्रिकेट के कई दिग्गजों ने की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ( Pakistan cricket team ) के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी ट्वीट कर आर्चर के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई थी। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने शोएब अख्तर का मजाक उड़ाया है।

टीम इंडिया के नंबर चार का मसला हुआ हल, रवि शास्त्री ने कहा- श्रेयस अय्यर करेंगे बल्लेबाजी

शोएब के ट्वीट पर युवराज ने दिया मजेदार जवाब

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ट्वीट किया था- बाउंसर क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन जब एक गेंदबाज की गेंद बल्लेबाज के सिर पर लगती है और वह गिर जाता है तो इस स्थिति में गेंदबाज को चाहिए कि वह बल्लेबाज के पास जाए और उससे उसका हालचाल पूछे। आगे उन्होंने लिखा कि स्मिथ जब दर्द में थे, तब उनके पास न जाकर आर्चर ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपना हवाला देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में वह दौड़कर बल्लेबाज के पास जाते थे और उनका हालचाल पूछते थे। इस पर ट्रॉल करते हुए युवराज सिंह ने लिखा- हां आप ऐसा करते थे! लेकिन आपके असल शब्द कुछ और होते थे। आप सही हो न, क्योंकि कुछ ऐसी गेंदें और आने वाली हैं। युवराज के इस ट्वीट पर शोएब अख्तर ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

Yes you did ! But your actual words were hope your alright mate cause there are a few more coming 🤣🤣🤣🤣🤪