विश्व कप में फिसड्डी साबित हुए शोएब मलिक, लेकिन विदेश टी20 लीग में तोड़ रहे हैं ग्राउंड के शीशे

नई दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अपने प्रदर्शन से सभी को बेहद निराश करने वाले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक का बल्ला विदेशी टी20 लीग में खूूब चल रहा है। अपने देश के लिए खेलते हुए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में शोएब मलिक बुरी तरह से फेल रहे थे और लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, लेकिन मलिक सभी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और वो भी अपनी टीम के लिए खेलते हुए नहीं बल्कि विदेशी टी20 लीग में उनका बल्ला खूब चल रहा है।

शोएब मलिक ने वनडे क्रिकेट को कहा अलविदा, वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के बाद लिया संन्यास

शीशे तोड़ खेली 46 रन की ताबड़तोड़ पारी

कनाडा ग्लोबल टी20 लीग में शोएब मलिक शानदार फॉर्म में हैं। बीते गुरुवार को पहले क्वालिफायर मुकाबले में वैंकूवर नाइट्स के कप्तान शोएब मलिक ने आतिशी पारी खेली। मलिक ने सिर्फ 26 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के की मदद से 46 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने दो छक्के तो ऐसे लगाए, जिससे कि पवेलियन के दो बार शीशे भी टूटे। ये मुकाबला ब्रैम्पटन के सीएए सेंटर में खेला गया था।

