श्रेयस अय्यर ने बताई वो रणनीति, जिसकी वजह से सिक्स मारकर दिला पाए टीम को जीत

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड ( New Zealand ) के खिलाफ पहले टी20 मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर भारत को जीत दिलाने वाले श्रेयस अय्यर की हर तरफ चर्चा हो रही है। अय्यर ने जिस तरह शानदार सिक्स मारकर भारत को जीत दिलाई वो काबिल-ए-तारीफ थी। कुछ इसी अंदाज में भारतीय टीम ( Indian Team ) को महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) भी जीत दिलाते थे। श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer ) के ताबड़तोड़ अर्द्धशतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात दे दी।

केएल राहुल को भा गया श्रेयस अय्यर का जीत के बाद वाला सेलिब्रेशन, तारीफ में कही ये बातें

हर ओवर में एक बाउंड्री लेने का था प्लान- श्रेयस अय्यर

मैच के बाद श्रेयस अय्यर 'चहल टीवी पर भी आए, जहां उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा किया। मैच के बाद अय्यर ने कहा, '' हमें एक अहम साझेदारी की जरूरत थी, ग्राउंड छोटा था, इसलिए हमने ये प्लान बनाया था कि हम हर ओवर में एक बाउंड्री जरूर मारेंगे।'' अय्यर की पारी के दौरान ये देखने को भी मिला। अय्यर ने कहा कि वो मनीष पांडे के साथ मिलकर मैच को आखिर तक ले जाना और टीम को जिताना चाहते थे।

