नौ साल की रिलेशनशिप के बाद सिद्धेश लाड ने हीरल खत्री से की शादी, केकेआर ने दी बधाई

मुंबई : टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज मनीष पांडेय के बाद अब एक और भारतीय क्रिकेटर ने शादी कर ली है। सिद्धेश दिनेश लाड रणजी टीम में मुंबई की तरफ से खेलते हैं और पिछला आईपीएल में वह मुंबई इंडियन की ओर से खेले थे। इस साल वह कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। केकेआर ने ट्रांसफर विंडो के जरिये उन्हें मुंबई इंडियंस से खरीदा है।

नौ साल के रिलेशनशिप के बाद की शादी

सिद्धेश लाड ने अपनी मंगेतर हीरल खत्री से शादी की है। ये दोनों पिछले नौ साल से रिश्ते में थे। केकेआर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लाड के शादी की तस्वीर डाल कर उन्हें बधाई दी है। केकेआर ने सिद्धेश लाड और हीरल खत्री को बधाई देते हुए ट्वीट किया- सिद्धेश लाड और हीरल खत्री को उनके वैवाहिक जीवन के लिए केकेआर परिवार की बहुत-बहुत बधाई।

बता दें कि इसी महीने टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज मनीष पांडेय ने भी शादी की है। उन्होंने दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री आश्रिता शेट्टी के साथ सात फेरे लिए हैं।

The #KKR family wishes @siddhesshlad & Hiral the very best for their married life! 😁💜 pic.twitter.com/ytvofjsJYv