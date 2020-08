Sachin ने जन्मदिन पर Bradman को किया याद, द डॉन के नाम हैं कई ऐसे रिकॉर्ड्स, जो बल्लेबाजों के लिए हैं सपना

नई दिल्ली : आज दुनिया क्रिकेट के द डॉन, सर डॉन ब्रेडमैन (Sir Don Bradman) का 112वां जन्मदिन मना रही है। उनके 112वें जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- सर डॉन ब्रैडमैन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे। आज उनका बल्लेबाजी औसत दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है। आज जब अनिश्चितता और लंबे ब्रेक का असर खिलाड़ियों के फॉर्म पर पड़ता है। ऐसे में उनका करियर प्रेरणा स्वरूप है।

Sir Don Bradman was away from 🏏 for several years due to World War II, yet has the highest Test batting average.



Today, with concerns about athletes’ form due to uncertainties & long breaks, his career stands even taller as a source of inspiration.



Happy birthday Sir Don. pic.twitter.com/Q735mlJMvk