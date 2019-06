टीम इंडिया के सिक्सर किंग युवराज सिंह ने किया संन्यास का ऐलान, मंच से की धोनी की तारीफ

मुंबई। टीम इंडिया के सिक्सर किंग युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सोमवार को मुंबई मीडिया की मौजूदगी में युवराज सिंह ने संन्यास की घोषणा की। आपको बता दें कि युवी के संन्यास लेने की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। अपने संन्यास की घोषणा करते वक्त युवराज सिंह ने थोड़े भावुक भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने करियर में सभी उन साथियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की।

धोनी के बारे में क्या बोले युवराज?

संन्यास की घोषणा करते हुए युवराज सिंह ने मंच से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की भी तारीफ की। युवी ने धोनी को अपना बेस्ट कैप्टन बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा है यह उनके लिए काफी भावनात्मक पल है और उनका करियर एक रोलर-कोस्टर की तरह रहा है। युवराज ने कहा कि वह काफी समय से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे और अब उनका प्लान आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त टी-20 टूर्नामेंट्स में खेलने का है।

युवराज का फॉर्म था चिंता का विषय

आपको बता दें कि लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे युवराज सिंह का फॉर्म लगातार चिंता का विषय बना हुआ था। आउट ऑफ फॉर्म की वजह से ही युवराज को टीम में नहीं चुना जा रहा था। वहीं आईपीएल में भी युवराज का बल्ला खामाोश रहा था। युवराज को आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए काफी मौके मिले थे, जिसे भुनाने में वो नाकामयाब रहे थे।

कनाडा टी20 लीग खेलेंगे युवराज

आपको बता दें कि युवराज सिंह ने अब कनाडा टी-20 लीग के अलावा दुनिया की दूसरी टी-20 लीग खेलने का फैसला किया है। युवराज ने काफी दिन पहले बीसीसीआई के सामने टी20 लीग खेलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन तब बोर्ड ने यही कहकर मना किया था कि उसके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहना होगा।

टीम इंडिया के सिक्सर किंग का करियर रिकॉर्ड

साल 2000 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड के हीरो रहे थे। वो विश्व कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। युवराज ने अपने करियर में 304 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 36.5 की औसत 8701 रन बनाए हैं। वनडे करियर में युवराज के 14 शतक हैं। इसके अलावा 40 टेस्ट मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 33.9 की औसत से 1900 रन बनाए हैं। टेस्ट करियर में युवराज के नाम सिर्फ 3 शतक हैं। युवराज सिंह ने 58 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1177 रन बनाए। युवी ने जनवरी 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेला था। वहीं 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ युवी का आखिरी मैच था।

Yuvraj Singh: After 25 years in and around the 22 yards and almost 17 years of international cricket on and off, I have decided to move on. This game taught me how to fight, how to fall, to dust off, to get up again and move forward pic.twitter.com/NI2hO08NfM