SL vs Aus : ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका दौरे के लिए वनडे टेस्ट और T20 की टीम घोषित, इन खिलाड़ियों की हुई वापसी

इंडियन प्रीमियर लीग के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह जून-जुलाई 2022 में होगा, इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट, ट्वेंटी-20 और वनडे मैच खेलेगी। आगामी दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है।

नई दिल्ली Updated: April 29, 2022 01:10:27 pm

Australian Test, T20 and ODI squad for the Sri Lanka tour 2022 : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं जैसे आरोन फिंच, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस ग्लेन मैक्सवेल इत्यादि। आईपीएल का समापन 29 मई को हो जाएगा। इसके बाद ही खिलाड़ी अपने टीम से जुड़कर श्रीलंका दौरे पर आएंगे। इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 T-20 और 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) मुकाबले खेलेगी। दौरे के पहले मैच की शुरुआत 7 जून से कोलंबो में होगी।

आपको बता दें कि इस आगामी सीरीज में अनुभवी पैट कमिंस (Pat Cummins) को टी-20 सीरीज में आराम दिया गया है। वही उनके अलावा स्पिनर एडम जाम्पा (Adam Zampa) अपने पहले बच्चे के जन्म के चलते इस दौरे पर नही जा पाएंगे। बता दें कि आईपीएल 2022 में एडम को कोई ख़रीददार नही मिला था। इन स्टार खिलाड़ियों की हुई वापसी गौरतलब है कि ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, डेविड वॉर्नर, झाय रिचर्डसन और केन रिचर्डसन पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। साथ ही कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के दौरे की वजह से आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी काफी समय बाद जुड़े थे। लेकिन श्रीलंका दौरे पर इन स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है। वैसे बता दें कि वेड, झाय रिचर्डसन और केन रिचर्डसन को सिर्फ टी-20 टीम में जगह मिली है। श्रीलंका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का दस्ता ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम: पैट कमिंस (कप्तान), एश्टन एगर, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ (उप-कप्तान), मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेपसन, डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया टी-20 टीम: एरॉन फिंच (कप्तान), सीन एबॉट, एश्टन एगर, जोश हेज़लवुड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, झाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्वेपसन, डेविड वॉर्नर, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर) ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम: एरॉन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्वेपसन, डेविड वॉर्नर

