नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में गेंद से छेड़खानी के कारण विवादों में फंसे ऑस्ट्रेलिआई कप्तान स्टीवन स्मिथ और सलामी बल्लेबाज कैमरून बेनक्रॉफ्ट पर अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की गाज गिरी है। ICC ने इस विवाद के कारण स्मिथ पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया और बेनक्रॉफ्ट के हिस्से तीन नकारात्मक अंक डाल दिए हैं। स्मिथ पर 100 फीसदी मैच फीस व बेनक्रॉफ्ट पर 75 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है।

गेंद से छेड़खानी का था मामला

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेनक्रॉफ्ट ने पीले टेप के माध्यम से गेंद से छेड़छाड़ की थी। इस बात को बाद में ऑस्ट्रेलिआई कप्तान स्मिथ ने माना और कहा कि यह टीम की योजना थी और इसमें टीम का 'लीडरशिप ग्रुप' शामिल था।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कप्तान और उपकप्तान पर कर चूका है प्राथमिक कार्रवाई

इस हरकत के बाद क्रिकेट आस्ट्रेलिया (CA) ने स्मिथ और डेविड वार्नर को तीसरे टेस्ट मैच के बाकी के बचे दो दिनों के लिए कप्तान और उप-कप्तान के पद से हटा दिया था। स्मिथ के स्थान पर टिम पेन टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

अब ICC ने की कार्रवाई

CA के बाद अब ICC ने स्मिथ को अपनी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2.1 का दोषी माना है और उन पर एक मैच के प्रतिबंध के साथ ही 100 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया है। ICC ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा है, "ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ पर गेंद से छेड़खानी की योजना में शामिल होने की बात को स्वीकार करने के बाद एक मैच के प्रतिबंध के साथ मैच फीस का 100 फीसदी जुर्माना भी लगाया गया है।" स्मिथ के अलावा बैनक्रॉफ्ट पर मैच फीस का 75 फीसदी जुर्माना लगाया गया है। बयान के मुताबिक, "इसके अतिरिक्त, बैनक्रॉफ्ट को लेवल-2 के नियम का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 75 फीसदी जुर्माना और तीन नकारात्मक अंक दिए गए हैं।"

BREAKING: Steve Smith has been fined 100% of his match fee and handed a one Test ban, Cameron Bancroft a 75% fine and three demerit points for ball-tampering incident.



➡️ https://t.co/7A63kanBoV pic.twitter.com/rXHWXnmTqP