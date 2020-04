स्मृति मंधाना ने प्रशंसकों सवालों के दिए मनोरंजक जवाब, लव मैरेज और फिल्मों में काम पर यह बोलीं

नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। इस कारण तमाम खेल प्रतियोगिताएं बंद है। ऐसे में खिलाड़ी अलग-अलग तरीके से सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से जुड़े हुए हैं। इस में से एक हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान और स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)। लॉकडाउन के दौरान अपने ट्विटर अकाउंट पर आकर उन्होंने प्रशंसकों के सवालों के रोचक जवाब दिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या-क्या कहा।

एक प्रशंसक ने पूछा लव मैरेज करेंगी या अरेंज?

इस दौरान उनके प्रशंसकों ने उनसे अनेक सवाल पूछे। एक ने पूछा कि वह उन्हें लव और अरैंज मैरिज में से उन्हें किस तरह की शादी पसंद है तो उन्होंने इसका काफी रोचक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह लव-रैंज्ड मैरेज पसंद करेंगी।

फिल्मों में आने की कोई उम्मीद नहीं

जब एक प्रशंसक ने स्मृति से कहा कि आप काफी खूबसूरत हैं और बतौर अभिनेत्री अभिनय कर सकती हैं। ऐसे में क्या यह उम्मीद करें कि आप फिल्मों में आएंगी। इस पर उन्होंने लॉफिंग इमोजी बनाते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि कोई उन्हें देखने के लिए थियेटर में जाएगा। इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला।

I dont think anyone will come to the theatres to watch me so i guess should not expect it😎😂 https://t.co/4ZBBwbRS26

स्मृति को है सोना पसंद

एक अन्य फैन्स ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको अलार्म घड़ी पसंद है तो उन्होंने कहा कि वह इसे पसंद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चीज पसंद नहीं, जो उनकी नींद में खलल डाले। उन्हें उन चीजों से नफरत हो जाती है।

I am trying my very best to like it but what to do i hate anything that disturbs my sleep. https://t.co/fkApv3Hg2p