मुंबई। भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में आज भारत का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने टी-20 में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 198 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इससे पहले भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 168 रन था। जो टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी साल बनाया था।

मंधाना की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी -

मंधाना ने इस मैच में मात्र 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ मंधाना ने भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। इससे पहले का रिकॉर्ड मंधाना के नाम पर ही था। जो इसी सीरीज के दौरान उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। तब मंधाना ने 30 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था। इससे पहले सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम पर था। राज ने 36 गेंदों पर फिफ्टी लगाया था।





मिताली ने भी लगाया अर्धशतक -

बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को मिताली और मंधाना की सलामी जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 12.5 ओवर में 129 रनों की साझेदारी की। इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। आउट होने से पहले मंधाना ने 40 गेंद खेलते हुए 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 76 रनों की पारी खेली। जबकि मिताली 43 गेंदों पर 53 रन बना कर आउट हुई।

कप्तान हरमनप्रीत और पूजा की भी उपयोगी पारी -

मिताली और मंधाना के अलावा कप्तान हरमनप्रीत ने (30) और पूजा वस्त्राकर के ताबड़तोड़ 22 रनो की बदौलत टीम ने अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया। इसके दम पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 198 रन बनाया। इंग्लैंड टीम को मैच जीतने को 199 रन बनाने होंगे।

