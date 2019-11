सोशल ट्रेंडिंगः पांड्या को सता रही है धोनी की याद, फोटो शेयर कर किया याद

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग काफी लंबी है। धोनी ने अपने अद्भुत खेल कौशल और शांत आचरण से फैंस और टीम के साथियों के मन में विशेष जगह बना रखी है।

धोनी इंग्लैंड में आयोजित हुए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बाद से टीम में नहीं दिखाई दिए हैं। ऐसे में उनके साथी खिलाड़ियों को उनकी याद सता रही है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने धोनी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में हार्दिक धोनी और उनकी बेटी जीवा के साथ सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

फोटो के साथ पांड्या ने अपने ट्वीट में लिखा, "छोटी बच्ची की याद आ रही है (और बड़े आदमी की भी)।"

Miss this little one (and the big guy too) ❤ pic.twitter.com/Fsl8s0m68L