सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो शेयर कर ट्रोल हुए सौरव गांगुली, फजीहत होने के बाद डिलीट किया

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ( Sourav Ganguly ) सोशल मीडिया पर एक फर्जी फोटो शेयर करने को लेकर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की, जिसमें दुनिया का नक्शा जगमगाता दिख रहा है। सौरव गांगुली ने इस फोटो को 5 अप्रैल का बताया, जिसमें ये दावा किया गया कि ये फोटो नासा के द्वारा ली गई है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सौरव गांगुली ने इस फोटो को बाद में डिलीट कर दिया।

दादा ने सोशल मीडिया पर शेयर की फर्जी फोटो

सौरव गांगुली के द्वारा शेयर की गई ये फोटो काफी पुरानी है, जिसे सिर्फ गांगुली ने ही नहीं बल्कि कई और बड़ी हस्तियों ने शेयर किया। अब सौरव गांगुली को फैंस ट्रोल कर रहे हैं। सौरव गांगुली को फैंस ये नसीहत दे रहे हैं कि कृप्या करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की फर्जी तस्वीरें शेयर ना करें।

फैंस ने दी गांगुली को नसीहत

एक प्रशंसक ने तो लिखा है, 'प्लीज फेक तस्वीर मत डालिए, इतनी तो समझ होगी न आपमें।' एक फैन ने लिखा, 'उन पढ़े-लिखे लोगों के लिए बता दूं कि ये नासा द्वारा ली गई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक सांकेतिक तस्वीर है, जिसके जरिये एकजुटता दिखाई गई है।'

फोटो में किया गया फर्जी दावा

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अपील पर देश में रविवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे नौ मिनट के लिए दीये, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की लाइट से रोशनी की गई ताकि पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया जा सके। रात 9 बजे के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरस हुई, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा था कि ये रविवार रात की तस्वीर है, जिसे नासा ने लिया है।

सौरव गांगुली की तरह ही इस फोटो को महानायक अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसपर उनकी काफी आलोचना हो रही थी।

The World sees us .. we are ONE .. https://t.co/68k9NagfkI