एक मैच में 17 विकेट लेकर छाया दक्षिण अफ्रीका ये गेंदबाज, 63 साल में पहली बार हुआ ऐसा

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज काइल एबॉट ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो क्रिकेट में पिछले 63 साल में नहीं हुआ था। दरअसल, 32 साल के इस तेज गेंदबाज ने काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन 2019 के एक मैच में 17 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है।

इससे पहले 1956 में हुआ था ऐसा ही कारनामा

काइल एबॉट ने हैम्पशायर की तरफ से खेलते हुए समसेट के खिलाफ मैच में 86 रन देकर कुल 17 विकेट चटकाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये प्रदर्शन पिछले 63 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले इंग्लिश ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 90 रन देकर 19 विकेट लिए थे। वैसे ऐबॉट ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट का 10वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

एबॉट ने पहली पारी में लिए 9 विकेट

साउथेम्पटन के 'द रोज बाउल' ग्राउंड में हैम्पशायर की टीम अपनी पहली पारी में 196 रनों पर सिमट गई थी। इसके बाद एबॉट की कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे समरसनेट की पूरी टीम 142 रनों पर ही ढेर हो गई। एबॉट ने भारत के मुरली विजय समेत अकेले 9 खिलाड़ियों को आउट किया। फिडेल एडवर्ड्स के हिस्से बाकी का एक विकेट आया।

दूसरी पारी में झटके 8 विकेट

एबॉट ने सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी योगदान दिया। एबॉट ने हैम्पशायर की दूसरी पारी में कप्तान जेम्स विंस के साथ नौवें विकेट के लिए 119 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने 25 रन बनाए, जबकि विंस ने 142 रन बनाए, जिससे हैम्पशायर ने अपनी दूसरी पारी में 226 रन बनाए। एबॉट ने दूसरी पारी में 8 विकेट अपने नाम किए।

3⃣5⃣.2⃣Overs

1⃣2⃣ Maidens

8⃣6⃣ Runs

1⃣7⃣ Wickets



