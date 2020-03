गौतम गंभीर ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर जताई खुशी, बोले- सजा देने में देरी हुई

नई दिल्ली। निर्भया केस में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को इंसाफ की घड़ी आ ही गई। शुक्रवार तड़के निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इंसाफ की इस घड़ी के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। सिर्फ निर्भया के माता-पिता ही नहीं बल्कि फिल्म और खेल जगत के कई बड़े चेहरों ने भी निर्भया को इंसाफ मिलने पर खुशी जताई है।

फांसी की खबर पर खेल जगत से आईं प्रतिक्रियाएं

- निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद हरियाणा की महिला पहलवान बबीता फोगाट ने इस दिन को न्याय दिवस बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, 'निर्भया न्याय दिवस। चारों दरिंदो को दी गई फांसी।' वहीं गीता फोगाट ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि सात साल बाद इंसाफ का सूरज ऊगा।

Hanged till death! Finally! I know we are late Nirbhaya. #NirbhayaJustice