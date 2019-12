इस श्रीलंकाई खिलाड़ी ने दिखाई गजब की खेल भावना, चोटिल बल्लेबाज को नहीं किया रनआउट

नई दिल्ली। कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों की तरफ से ऐसी खेल भावना देखने को मिलती है, जिसका हर कोई कायल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी20 क्रिकेट लीग मजांसी सुपर लीग (Mzansi Super League) में देखने को मिला। दरअसल, पार्ल रॉक्स (Paarl Rocks) और नेल्सन मंडेला बे जॉयंट (Nelson Mandela Bay Giants) के बीच मैच के दौरान श्रीलंका के हरफनमौला खिलाड़ी इसरू उदाना ने गजब की खेल भावना दिखाई।

उदाना की हो रही है तारीफ

हुआ कुछ यूं कि इसरू उदाना ने विपक्षी टीम के बल्लेबाज को उस वक्त रन आउट नहीं किया जब वो रन लेने के दौरान चोटिल होकर नीचे गिर गए। उडाना की इस खेल भावना की हर कोई तारीफ कर रहा है। उदाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Spirit of cricket🤝



Raise your hand for more moments like this! Always! ⁠🖐️🖐️🖐️🖐️#mslt20 pic.twitter.com/5nA8q9rQ2U