नई दिल्ली। मिचेल स्टार्क साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मैच से हटने के साथ ही आईपीएल 2018 से भी बहार हो गए हैं। स्टार्क को दाहिने पैर की पिंडली की हड्डी में खिचाव आ गया है।स्टार्क को आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। पिछले सीजन में क्रिस लिन और आंद्रे रसेल कोलकाता की टीम से चोटिल हुए थे, अब उस लिस्ट में स्टार्क भी शामिल हो गए हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया आईपीएल में नहीं खेलेंगे स्टार्क

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर पर लिखा है कि “मिचेल स्टार्क के दाहिने पैर की पिंडली की हड्डी में खिचाव आ गया है। टेस्ट मैच खत्म होने पर वो आगे की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वो आईपीएल में नहीं खेल सकेंगे।" स्टार्क, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले तीन टेस्ट मैचों में 12 विकेट झटके थे वो 27 आईपीएल मैच खेल चुकें हैं जिसमे वो 34 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्टार्क की जगह चैड सेयर्स

शुक्रवार को जोहानसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में स्टार्क नहीं खेल सकेंगे। ऐसे में टीम में उनकी जगह ले रहे चैड सेयर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में पर्दार्पण करेंगे।इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिआई टीम को मैच में चार बदलाव करने पड़ेंगे। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैंक्रॉफ्ट पहले से ही बॉल टैंपरिंग विवाद की वजह से टीम से बहार चल रहे है।

IPL-2018 से बहार होने वाले तीसरे बड़े ऑस्ट्रेलिआई खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज स्टार्क आईपीएल में लगातार तीसरी बार नहीं खेल पाएंगे।आईपीएल-2016 में स्टार्क पैर फ्रैक्चर हो जाने के कारण नहीं खेल सके थे । पिछले साल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अधिक ध्यान के लिए आईपीएल नहीं खेला था। और इस साल चोट ने फिर उनको इंडियन प्रीमियर लीग से अलग कर दिया है। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और स्टार्क के आईपीएल से बाहर होने से अब तीन सबसे प्रमुख ऑस्ट्रेलिआई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं हैं।

BREAKING: Mitchell Starc has a 'tibial bone stress in his right leg'.



He will return home for further assessment after the Test and will miss the IPL.