स्मिथ ने हमवतन डेविड बून को पछाड़ा, बने सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 9वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 312 रनों से अधिक की लीड बना ली है। स्टीव स्मिथ ने पहली पारी में शानदार शतक लगाया था तो दूसरी पारी में 81 रनों की शानदार पारी खेली। यह टेस्ट स्मिथ के लिए काफी अच्छा रहा है। उन्होंने इस टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने इस टेस्ट में ना सिर्फ अपनी फॉर्म हासिल की है, बल्कि रिकॉर्ड भी बना डाला है।

Steve Smith moved past David Boon today in ninth spot on Australia's leading run-scorers in Tests 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/dzlJxMS7V1

डेविड बून को पछाड़ा

तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 81 रन बनाने के साथ स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 9वें खिलाड़ी हैं। इस तरह उन्होंने मशहूर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड बून का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अब तक वह 76 टेस्ट मैचों में स्मिथ के नाम 62.07 की औसत से 7449 रन हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की और से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन वाले खिलाड़ियों में स्मिथ का औसत सबसे अच्छा है।

Çarving his own place in history ✨



Steve Smith is now No.9 among Australia's all-time run-scorers in Test cricket 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/csRJylcC3d