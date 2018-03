नई दिल्ली। भारतीय ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुन्दर को नीदहास ट्रॉफी का मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। यह कारनामा करने वाले वाशिंगटन सबसे कम उम्र के अंतराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं।1999 में जन्मे सुन्दर अभी मात्र 18 साल के ही हैं। उंगली के स्पिनर सुन्दर ने इस सीरीज में 14.25 की शानदार औसत से 8 विकेट लिए हैं। इस साल हुए घरेलु सत्र में सुन्दर ने शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को आकर्षित किया था। सुन्दर पहली बार चर्चा का विषय 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में बने थे।13 दिसंबर 2017 को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने सुंदर को टीम इंडिया की कैप दी थी। सुन्दर तमिल नाडु टीम के लिए घरेलु क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी में सिर्फ 12 मैच ही खेले हैं।



अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा 'मैन ऑफ द सीरीज' बने वाशिंगटन सुन्दर

सुन्दर ने निदहास ट्रॉफी मे 'मैन ऑफ द सीरीज' जीत कर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूनिस ने 28 साल पहले साल 1990 में ऑस्ट्रेलिया कप में 'मैन ऑफ द सीरीज' जीता था उस वक्त उनकी उम्र 18 साल 169 दिन थी । सुंदर ने मजह पांच दिन के अंतर से यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुन्दर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सीरीज के श्रेष्ठ खिलाडी चुने जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। सबसे कम उम्र में 'मैन ऑफ द सीरीज' चुने जाने का भारतीय रिकॉर्ड इससे पहले पूर्व स्पिनर नरेंद्र हिरवानी के नाम था। हिरवानी साल 1988 में शारजाह कप में 19 साल 166 दिन की उम्र में 'मैन ऑफ द सीरीज' चुने गए थे। अंतरराष्ट्रीय टी-20 में भी सुंदर 20 साल से कम उम्र में किसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज चुने जाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले अफगानिस्तानी लेग स्पिनर राशिद खान और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान यह मुकाम पा चुके हैं।



सुन्दर 3 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय गेंबाज भी हैं

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पिछले लीग मैच में वो सबसे कम उम्र में तीन विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर बने थे । उनसे पहले यह रिकॉर्ड अक्षर पटेल के नाम था जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 साल की उम्र में यह कारनामा किया था। सुन्दर ने सीरीज में खेले गए 5 मैचों के पावरप्ले में 5.70 की इकोनॉमी से किफायती गेंदबाजी कर 8 विकेट झटके। इस सीरीज ने सुन्दर के करियर का शानदार आगाज किया है।



कार्तिक के आखिरी गेंद पर छक्के से भारत ने निदहास ट्रॉफी फाइनल जीता

निदहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत के लिए 167 रनो का टारगेट सेट किया था। टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने तेज शुरुवात दिलाई। 10 ओवरों तक लग रहा था भारत यह मैच आसानी से जीत लेगा पर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मनीष पांडेय और विजय शंकर तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे इसके नतीजतन आखिरी दो ओवरों में भारत को मैच जीतने के लिए 34 रनो की दरकार थी। मनीष पांडेय के आउट होने पर 19वें ओवर की पहली गेंद से स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक थे। कार्तिक ने ओवर की छः गेंदों पर 6,4,6,0,2,4 रन बना ओवर में कुल 22 रन ठोक डाले। आखिरी ओवर में भारत को 12 रन जीत के लिए चाहिए थे, गेम आखिरी गेंद तक पहुंचा और भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर पांच रनो की जरुरत थी। फिर स्ट्राइक पे दिनेश कार्तिक ही थे, आखिरी गेंद पर फ्लैट सिक्स लगा कार्तिक ने अपने दम पर मैच भारत की झोली में डाल दिया।दिनेश कार्तिक को इस शानदार (8 गेंदों पर 29*) पारी की वजह से 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

What a finish from @DineshKarthik!



He wins the Player of the Match award in the Nidahas Trophy Final! #INDvBAN pic.twitter.com/1m4AFrOla5 — ICC (@ICC) March 18, 2018

Meet your Player of the Series, Washington Sundar. He's just eighteen.#INDvBAN pic.twitter.com/lQ9vhjx5oI — Cricbuzz (@cricbuzz) March 18, 2018