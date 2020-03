सुरेश रैना एक और बच्चे के बनें पिता, पत्नी ने बेटे को दिया जन्म

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) एक और बच्चे के पिता बन गए। रैना की पत्नी प्रियंका रैना ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इससे पहले इस दंपती को एक बेटी थी। प्रियंका रैना ने 2016 में एक बेटी को जन्म दिया था। इसका नाम इन दोनों ने ग्रेसिया रखा था।

पत्रकार ने दी जानकारी

सुरेश रैना के पिता बनने की जानकारी एक वरिष्ठ खेल पत्रकार ने दी। उन्होंने सुरेश रैना को बधाई देते हुए लिखा कि यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मां और बेटा दोनों स्वस्थ औश्र सुरक्षित हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, सुरक्षित रहें और सुखी रहें।

Many congrats @ImRaina on being father. Glad mum and baby are safe and healthy. Stay safe and stay blessed.