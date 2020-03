IPL 2020: चेन्नई में टीम के साथ जुड़े सुरेश रैना, धोनी से हुई गर्मजोशी के साथ मुलाकात

चेन्नई। आईपीएल ( IPL ) के 13वें सीजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 29 मार्च को सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस ( Mumbai Indians ) के बीच एम चिन्नास्वामी में खेला जाएगा। इस मैच के लिए सीएसके ने सबसे पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएसके के खिलाड़ी धीरे-धीरे टीम के साथ जुड़ रहे हैं। रविवार को एमएस धोनी ( MS Dhoni ) चेन्नई में टीम के साथ जुड़ गए और धोनी ने सोमवार से प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस बीच एक और दिग्गज खिलाड़ी सीएसके के साथ जुड़ गया है और वो हैं सुरेश रैना।

धोनी ने आईपीएल के लिए शुरू की प्रैक्टिस, चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ 'ग्रैंड वेलकम'

गर्मजोशी से मिले धोनी और रैना

सुरेश रैना सोमवार को चेन्नई पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सबसे पहले धोनी से हुई। धोनी ने रैना को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इन पलों को सीएसके के ट्वीटर हैंडल से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में सुरेश रैना जिस होटल में पहुंचे हैं, वहां वो सबसे पहले सीएसके की पेंटिंग वॉल को देखते हैं, जहां टीम से जुड़ी कई यादें तस्वीरों में सहेज कर रखी गई हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात धोनी से होती है। धोनी और रैना एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिले।

Me3t and Gree7 - Everyday is Karthigai in our House, a film by Vikraman Sir. #StartTheWhistles 🦁💛 pic.twitter.com/sJz77Nnakr