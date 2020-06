Ganguly की बायोपिक में काम करना चाहते थे Sushant, दादा को दिखाया था बाएं हाथ से बल्लेबाजी का वीडियो

नई दिल्‍ली : टीम इंडिया (Team India) को दो विश्व कप (Cricket World Cup) और चैम्पियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) दिलाने वाले कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की बायोपिक एमएस धोनी : द अनटोल्‍ड स्‍टोरी (MS Dhoni : The untold story) में मुख्य भूमिका निभाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) क्रिकेटरों के चहेते बन गए थे। धोनी की बायोपिक की कामयाबी के बाद सभी सुशांत के अभिनय की तारीफ कर रहे थे। क्रिकेट जगत भी उनके अभिनय पर निहाल था। सुशांत की तारीफ करने वालों में से सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) भी थे। यही कारण था कि टीम इंडिया पूर्व कप्‍तान और मौजूदा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष (BCCI President) गांगुली चाहते थे कि उनकी बायोपिक में सुशांत सिंह राजपूत ही काम करें। इसे लेकर बराबर की उत्सुकता सुशांत सिंह राजपूत ने भी दिखाई थी और वह कोलकाता जाकर दादा से मिले भी थे।

बायोपिक पर करीब एक घंटे हुई बातचीत

मीडिया खबर के अनुसार, 2018 के अंत में सुशांत दादा से मिलने के लिए कोलकाता गए थे। उस वक्त गांगुली नॉर्थ कोलकाता हाऊस में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि सुशांत आने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने सुशांत वहीं बुला लिया, जहां वह विज्ञापन कर रहे थे। उन्होंने सुशांत को सीधे नॉर्थ कोलकाता के लाहा रेजिडेंस पर आने को कहा। इसी जगह अपने व्यस्त शेड्यूल में करीब एक घंटा निकालकर गांगुली ने सुशांत के साथ करीब एक घंटे तक बायोपिक पर बातचीत की।

इस मीटिंग की तस्वीर सुशांत ने सोशल मीडिया पर की थी शेयर

सुशांत सिंह राजपूत ने सौरव गांगुली के साथ इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि वह अपने उत्‍साह पर काबू नहीं रख पाए और दादा के साथ तस्‍वीर क्लिक करते हुए ऐसा एक्‍सप्रेशन दे पाए। इसीलिए मुझे माफ करें। दादा शानदार व्‍यक्ति हैं। वह महान में से एक हैं।

I couldn’t hold my excitement at all and get one expression right clicking pictures with dada, so excuse me for that :)) What a man, One Of the greatest ever🙏#ourdada #SouravGanguly ❤️ pic.twitter.com/2gvhC7tWAE