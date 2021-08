आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम में एक अहम बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड को टी20 वर्ल्डकप के लिए न्यूजीलैंड टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। इसके साथ ही शेन बॉन्ड भारत दौरे पर भी टीम के साथ कोचिंग स्टाफ में बने रहेंगे। शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड टीम में हेड कोच गैरी स्टीड, बैटिंग कोच ल्यूक रॉन्ची और बॉलिंग कोच शेन जर्गेनसन के साथ काम करेंगे।

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कोच हैं शेन बॉन्ड

पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कोच भी हैं। आईपीएल के दूसरे चरण के दौरान वह यूएई में मौजूद रहेंगे। आईपीएल के बाद वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। ब्लैककैप्स ने एक ट्वीट के जरिए शेन बॉन्ड को कोचिंग स्टाफ में शामिल करने की जानकारी दी। वहीं एक ट्वीट के जरिए ब्लैककैप्स ने इसकी जानकारी दी।

Hear from Shane Bond about signing on to join the coaching group for the @T20WorldCup and T20 Series against @BCCI later this year. Bond will join the team after the completion of the @ipl where he is bowling coach for @mipaltan. #T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/MVr4TNts5v