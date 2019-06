IND vs SA Live Match Score: 50वें वनडे मैच में जसप्रीत बुमराह का धमाल, साउथ अफ्रीका को किया तहस-नहस

साउथैम्टन। भारतीय क्रिकेट टीम अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है।

लाइव अपडेट....

#प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दीं।

#वनडे करियर का 50वां मैच खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह।



#बुमराह की गेंद पर कोहली ने लपका डिकॉक (10) को।

#साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा। बुमराह ने डिकॉक को चलता किया।



#साउथ अफ्रीका की धीमी शुरुआत, पांच ओवर में एक विकेट खोकर बनाए 22 रन।

#बुमराह की गेंद पर रोहित ने लपका अमला (6) का कैच।

#जसप्रीत बुमराह ने हाशिम अमला को किया आउट।

#साउथ अफ्रीका का पहला विकेट गिरा।

#दूसरे ओवर में रन आउट होते-होते बचे क्विंटन।

#दूसरा ओवर फेंक रहे जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाज़ी।

#भुवनेश्वर कुमार ने फेंका पहला ओवर।

#क्विंटन-डुप्लेसी ने की पारी की शुरुआत

#कप्तान विराट कोहली के साथ पूरी भारतीय टीम ने गाया राष्ट्रगान।



#हॉट स्टार पर भी क्रिकेट फैंस लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

#भारत में पहली बार वर्ल्ड कप मैचों का प्रसारण सात भाषाओं में किया जा रहा है।

#वर्ल्ड कप के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है।



#धोनी ने साल 2019 में वनडे में 81 की औसत से रन बनाए हैं।

#आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट में शिखर धवन 65 की औसत से रन बनाते हैं।

#साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी चुनी।



#केदार जाधव आज का मैच खेलेंगे।



#मैदान में अभ्यास कर रही हैं भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें।

# कुछ देर में होगा टॉस।

#बांग्लादेश के खिलाफ मैच में केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी ने जमाए थे अर्धशतक।

#दूसरे अभ्यास मैच में बांग्लादेश को दी थी मात।

#पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से हारा था भारत।

Last five meeting in ICC events between SA & India:

WT20 2012: India won by one runs

CT 2013: India won by 26 runs

WT20 2014: India won by six wickets

WC 2015: India won by 130 runs

CT 2017: India won by eight wickets

भारतीय टीम की उम्मीद यही होगी कि वह वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीतकर शानदार शुरुआत करे। वैसे इस मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है।

पहला मैच मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ और दूसरा मुकाबले में उसे बांग्लादेश के हाथों उलटफेर का शिकार होना पड़ा। यहां ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अफ्रीकी टीम घायल शेर की तरह टीम इंडिया पर पलटवार कर सकती है।

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में कुल चार बार आमने-सामने हो चुकी हैं। भारतीय टीम केवल एक बार अफ्रीकी टीम को हराने में कामयाब रही है। वहीं साउथ अफ्रीका भारत को तीन बार हरा चुकी है।

दक्षिण अफ्रीका:

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, हाशिम अमला, ऐडन मार्कम, डेविड मिलर, रैशी वैन देर दसेन, जेपी डुमिनी, एंडिले फेहलुकवायो, क्रिस मॉरिस, कगिसो रबाडा, शम्सी और इमरान ताहिर।

क्रिकेट वर्ल्ड कप में 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम इस प्रकार हैः

भारतः

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या।

ICC Cricket World Cup 2019 में Indian cricket team के match schedule

पहला मैच- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, साउथेम्प्टन - 5 जून

दूसरा मैच- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल - 9 जून

तीसरा मैच- भारत बनाम न्यूजीलैंड, ट्रेंट ब्रिज - 13 जून

चौथा मैच- भारत बनाम पाकिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड - 16 जून

पांचवां मैच- भारत बनाम अफगानिस्तान, साउथेम्प्टन - 22 जून

छठवां मैच- भारत बनाम वेस्टइंडीज, ओल्ड ट्रैफर्ड - 27 जून

सातवां मैच- भारत बनाम इंग्लैंड, एजबेस्टन - 30 जून

आठवां मैच- भारत बनाम बांग्लादेश, एजबेस्टन - 2 जुलाई

नौवां मैच- भारत बनाम श्रीलंका, लीड्स - 6 जुलाई