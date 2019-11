शशि थरूर और हरभजन सिंह ने उठाया चयन समिति पर सवाल, गांगुली से की बदलने की मांग

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयनकर्ताओं ने 21 नवंबर को विंडीज के साथ भारत में होने वाले तीन टी-20 और तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन किया है। इस चयन को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें से दो चयन को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां जताई जा रही है। पहला वनडे में केदार जाधव को मौका देने को लेकर, जो विश्व कप के बाद से कुछ खास नहीं कर सके हैं और दूसरा टी-20 टीम से संजू सैमसन को बाहर करने को लेकर। उन्हें कोई मौका दिए बगैर टीम से बाहर कर दिया गया है। वह भी तब जबकि टीम इंडिया में चुने गए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं। अब हरभजन सिंह ने भी चयन समिति को हटाने की मांग कर दी है। केरल के तिरुवंनतपुरम सीट से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भी टीम इंडिया से संजू सैमसन को बाहर करने के फैसले पर सवाल उठाया है। बता दें संजू सैमसन केरल से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।

शशि थरूर और हरभजन सिंह ट्वीट के जरिये रखी मांग

संजू सैमसन को बिना मौका दिए टीम से हटाए जाने पर शशि थरूर ने ट्वीट किया कि उन्हें बिना मौका दिए टीम से हटा दिया गया है। इस बात से वह काफी निराश हैं। वह बांग्लादेश के खिलाफ हुए तीन टी-20 मैचों में पानी पिलाते हुए देखे गए। वह उसकी बल्लेबाजी देख रहे थे या दिल? इस पर जवाब देते हुए सोमवार को हरभजन ने ने थरूर के ट्वीट पर लिखा कि उन्हें लगता है कि वह दिल तोड़ने का टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने चयन समिति में बदलाव की मांग कर डाली। उन्होंने लिखा आगे लिखा कि चयन समिति में बदलाव होना चाहिए। समिति में मजबूत लोगों की जरूरत है। दादा (सौरव गांगुली) से उम्मीद है। वह ऐसा करेंगे।

I guess they r testing his heart 💔 #selectionpanelneedtobechanged need strong people there.. hope dada @SGanguly99 will do the needful https://t.co/RJiGVqp7nk