12 ओवर में 14 रन नहीं बना पाई यह टीम, छह विकेट खोकर हार गई, देखें वीडियो

सिडनी : यूंही नहीं क्रिकेट को अनिश्चितता का खेल कहा जाता है। इस मैच का हाल जानने के बाद आप भी कहेंगे कि सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे घरेलू टूर्नामेंट द मार्श कप के दौरान एक ऐसा मैच देखने को मिला, जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। सिडनी के पर्थ में विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच खेले गए मैच का अंत ऐसा रहा, जिसने भी देखा हैरान रह गया। इस रोमांचक मुकाबले में तस्मानिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। अचानक विक्टोरिया के गेंदबाजों ने ऐसा कमाल किया कि तस्मानिया को एक रन से हरा दिया।

भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बीच रोहित-शिखर का बड़ा रिकॉर्ड

ऐसा रहा मैच

द मार्श कप के तीसरे मैच में विक्टोरिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.5 ओवर में महज 185 रनों पर सिमट गई। उनकी ओर से सबसे ज्यादा 53 रन विल सदरलैंड और 34 रन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए। इसके जवाब में तस्मानिया की टीम ने बेन मैक्डरमट के शानदार अर्धशतक की मदद से महज 38 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बना दिया। अब तस्मानिया जीत से महज 14 रन दूर थी। उसके छह विकेट बचे थे और 12 ओवर शेष थे। इसके बाद अचानक करिश्मा हुआ। अगली 16 गेंदों पर तस्मानिया ने अपने छह विकेट खो दिए और महज 12 रन बना पाई। इस तरह से उसे एक रन से हार का सामना करना पड़ा।

विश्व कप में भारत की हार पर पहली बार बोले सीओए प्रमुख, विराट कोहली को ठहराया गया था जिम्मेदार

"Victoria have won this game from absolutely nowhere!" #MarshCup | @MarshGlobal pic.twitter.com/FayTxdJdOb