Amphan Cyclone में गिरा Sourav Ganguly के घर का आम का पेड़, ऐसे बचाया

नई दिल्ली : चक्रवाती तूफान अम्फान (Amphan Cyclone) के कारण पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भारी तबाही मची है। इस तूफान के कारण बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है और दो जिले पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस तूफान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के घर में लगा आम का पेड़ भी गिर गया। कुछ लोगों के साथ मिलकर सौरव गांगुली ने इसे दोबारा दोबारा खड़ा कर दिया। इसकी जानकारी खुद गांगुली ने दी।

ट्विटर पर शेयर की तस्वीर

सौरव गांगुली ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें वह अपने घर में गिरा आम का पेड़ वापस खड़ा करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में वह कुछ लोगों के साथ अपने घर की बालकनी खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आम का पेड़ गिरा दिख रहा है। ये सारे लोग मिलकर इसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों के कैप्शन में गांगुली ने लिखा है, 'घर में लगा आम का गिरा पेड़ उठाया, उसे वापस खींचा और फिर से उसे खड़ा किया। यह करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।'

The mango tree in the house had to be lifted, pulled back and fixed again .. strength at its highest 😂😂 pic.twitter.com/RGOJeaqFx1