नई दिल्ली। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के आखिरी गेंद पर छक्के की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को निदहास ट्रॉफी के फाइनल में हराया। रोमांचक मैच में कार्तिक के ताबड़तोड़ 8 गेंदों पर 29 रनो ने भारत को कोलोंबो में आयोजित मैच में जीत दिलाई। इससे पहले बांग्लादेश श्रीलंका को विवादित मैच में हरा फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा था। इस हार ने बांग्लादेश को बंगलुरु में हुए T20 वर्ल्ड कप के मैच की याद जरूर दिला दी होगी। दोनों ही मैचों में भारत ने शानदार वापसी कर अंतिम ओवर में मैच जीता।बांग्लादेश ने अच्छा प्रदर्शन किया पर उसको मानना होगा की भारत इस सीरीज में सबसे बेहतर टीम थी।



आखिरी गेंद पर SIX लगा कार्तिक ने भारत को जिताया मैच

167 रनो का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुवात दिलाई लेकिन मुस्ताफिज़ुर रहमान के विकेट-मेडेन 18वें ओवर ने बांग्लादेश की मैच में वापसी करा भारतीय टीम को मुश्किल में दाल दिया था।आखिरी दो ओवरों में भारत को जीत के लिए 34 रनो की दरकार थी। 19वें ओवर में स्ट्राइक पर आए दिनेश कार्तिक और उन्होंने फिर जो किया वो हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक को लम्बे समय तक याद रहेगा। कार्तिक ने अपनी खेली गयी 8 गेंदों में कुछ इस प्रकार रन बनाए 6,4,6,0,2,4,1,6 । आखिरी गेंद पर 5 रन की जरुरत थी और कार्तिक ने फ्लैट सिक्स लगा मैच बांग्लादेश के जबड़े से छीन लिया। ऐसा यह पहला मौका था जब किसी टीम ने आखिरी गेंद पर 5 रनो की दरकार पर छक्के से मैच जीता हो।







What a game of cricket last night, Complete team performance! Big up boys!!! 💪👌Well done DK @DineshKarthik 👊@BCCI #NidahasTrophy2018 #INDvsBAN — Virat Kohli (@imVkohli) March 19, 2018

What a finish to a final!!#NidahasTrophy2018 #INDvsBAN pic.twitter.com/ZYDl6jzVWl — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 18, 2018

कार्तिक ने ट्विटर पर खूब लूटी वाहवाही

कार्तिक के शानदार प्रदर्शन पर पूरी क्रिकेट कम्युनिटी ने उनको ट्विटर पर खूब सराहा। दिनेश कार्तिक ने कल मैच से पहले एक इंटरव्यू में कहा था की उनका एक बेकार टूर्नामेंट उनकी टीम से छुट्टी कर सकता है। कार्तिक ने इंटरव्यू में यह भी कहा था की वो इस समय अपने करियर की सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कार्तिक के करियर को इस इनिंग ने नया मुकाम दिया हैं। कार्तिक अपनी बातों और बैटिंग से इस समय बहुत ही प्रतिबद्ध लग रहे हैं। उनको आईपीएल-11 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी सौपी गई हैं। 32 साल के कार्तिक अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रख अपने बीते हुए समय की भरपाई करना चाहेंगे।

Wow! What a win. 2 overs , 34 runs to win the finals , #DineshKarthik pic.twitter.com/lGJgxdMoT7 — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 18, 2018

