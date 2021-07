इंग्लैंड दौरे पर गए टीम इंडिया के दो खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित, सीरीज से पहले बढ़ी चिंता

टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड दौरे पर है। यहां टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद टीम इंडिया ब्रेक पर है। इसके बाद 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होगी, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। दरअसल, इंग्लैंड दौरे पर गए टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना संक्रमित पाए गए टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों में से एक सीनियर खिलाड़ी भी है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक खिलाड़ी रिकवर हो गया है। वहीं दूसरे खिलाड़ी का टेस्ट जल्द ही किया जाएगा।

हल्के लक्षण

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना संक्रमित पाए गए दोनों खिलाड़ियों में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ही खिलाड़ियों को ठंड लगने और खांसी जैसे हल्के लक्षण हुए थे। हालांकि पॉजिटिव आने के बाद एक खिलाड़ी टेस्ट में नेगेटिव पाया गया है। वहीं दूसरे खिलाड़ी का टेस्ट 18 जुलाई को किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जल्द ही खिलाड़ी टीम के कैंप में शामिल हो सकेगा।

यह भी पढ़ें— केन विलियमसन ने की टीम इंडिया की तारीफ, बताया 'महान टीम'

COVID-19: Two Indian cricketers tested positive in UK, one still in isolation but asymptomatic



Read @ANI Story | https://t.co/R4hL96y4rQ pic.twitter.com/P41Woi029x