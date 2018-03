नई दिल्ली। IPL-11 का उद्घाटन 7 अप्रैल से वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। पहला मुकाबला तीन बार की चैंपियन मुंबई और दो बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाना है। ऐसे में आईपीएल का खुमार जल्दी चढ़ना जायज है। चेन्नई की टीम दो साल बाद वापसी कर रही है । टीम ने अपने बेस प्लेयर रिटेन कर फैन फॉलोइंग का बनाए रखा है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा को रिटेन कर टीम वही पुरानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लग रही है जो 2 साल पहले चेन्नई के लिए खेली थी।

IPL के लिए तैयार हो रहें हैं धोनी

धोनी अपनी आईपीएल की तैयारियों पर खासा ध्यान दिए हुए हैं। वो अपने टीम मेंबर्स के साथ चेन्नई पहुंचे चुके हैं, जहा वो एम.ए.चिदंबरम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बहा रहे हैं। धोनी बल्लेबाजी से लेकर विकेटकीपिंग तक में अपना बेहतरीन दे रहे हैं। धोनी गुरूवार का चेन्नई कैंप में शामिल हुए। धोनी की नेट प्रैक्टिस की दो वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिये शेयर की है। पहली वीडियो में धोनी कूल ऑफड्राइव खेलते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी वीडियो में धोनी अपने अंदाज में क्रीज से आगे बढ़ हवा में शॉट खेलते दिख रहें हैं ।

