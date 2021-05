विराट-अनुष्का ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए शुरू किया ऑनलाइन कैंपेन, दिए 2 करोड़ रुपए

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। हर दिन कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में कई क्रिकेटर्स कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मदद को आगे आए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन जुटाने के लिए विराट कोहली और अनुष्का ने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। इस अभियान को उन्होंने Ketto कैंपेन नाम दिया है।

ट्विटर पर शेयर किया वीडियो

विराट कोहली और अनुष्का ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर अपने इस अभियान की जानकारी दी। इस वीडियो के जरिए विराट—अनुष्का ने भारत के लोगों से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सपोर्ट करने और पैसा डोनेट करने की अपील की है। इस वीडियो में अनुष्का शर्मा कहती नजर आ रही हैं कि भारत के लिए यह काफी मुश्किल समय चल रहा है और यह देखकर बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद विराट कोहली कहते हैं कि वे उन लोगों के आभारी हैं, जो दिन-रात फाइट कर रहे हैं उनके लिए। फिर अनुष्का कहती है कि पर अब उन्हें जरूरत है हमारे सपोर्ट की और हमें उनके साथ खड़े होने की।

Anushka and I have started a campaign on @ketto, to raise funds for Covid-19 relief, and we would be grateful for your support.



Let’s all come together and help those around us in need of our support.



I urge you all to join our movement.



Link in Bio! 🙏#InThisTogether pic.twitter.com/RjpbOP2i4G