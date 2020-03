विरुष्का ने दिया कोरोना से बचने का संदेश, कहा- 'हम इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narednra Modi ) के 'जनता कर्फ्यू' की अपील के बाद पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट हो गया है। पीएम मोदी की अपील के बाद फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने वीडियो संदेश जारी कर पीएम के फैसले का समर्थन किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli ) और उनकी वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma ) ने भी एक वीडियो मैसेज के जरिए कोरोना से बचके रहने की बात कही है।

विरुष्का ने लोगों से की घर में रहने की अपील

वीडियो संदेश में कोहली और अनुष्का ने लोगों से घर में रहने की अपील करते हुए कहा है, "हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें घर में ही रहना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए।' इस वीडियो को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, 'घर में रहो. सुरक्षित रहो. स्वस्थ रहो।'

विराट ने किया था पीएम मोदी के 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन

आपको बता दें कि विराट कोहली ने गुरूवार की रात को पीएम मोदी के संबोधन के बाद ट्वीट कर पीएम के 'जनता कर्फ्यू' के समर्थन का ऐलान किया था। विराट ने अपने ट्वीट में कहा था, 'कोरोना के खतरे का सामना करने के लिए सतर्क, चौकस और जागरूक रहें। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपनी सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंड का पालन करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है।'

विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी पीएम के 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन किया और देशवासियों से कोरोना से बचने की अपील की।

Be alert, attentive and aware to combat the threat posed by the Covid 19. We, as responsible citizens, need to adhere to the norms put in place for our safety as announced by our Honourable Prime Minister Shri @NarendraModi ji. #IndiaFightsCorona